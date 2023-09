Incidente a Vigasio. Sorpassa in moto e si scontra frontalmente con un'auto: morto Filippo Bonvicini di 32 anni

VIGASIO (VERONA) - Un 32enne di Vigasio è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, sulla Strada provinciale 53. Il giovane si chiama Filippo Bonvicini: era alla guida della sua moto che in fase di sorpasso di è scontrata frontalmente con un'auto che era appena uscita da un'area di servizio. Lo schianto è stato fatale al 32enne, che lavorava come operaio metalmeccanico, ma era conosciuto nella zona come dj ed organizzatore di eventi.