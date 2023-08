MORTEGLIANO - Si schianta con la moto contro un'auto: morto un centauro. Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio per le gravissime ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Mortegliano lungo la ex provinciale 78 all'incrocio con via Ferraria. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella a una moto è rimasto coinvolto in un impatto con una automobile.

A seguito dello scontro è stato proiettato per diversi metri.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova che si trovava in transito e che si è fermata a supporto. Hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza da Udine e l'elisoccorso. Gli infermieri della sala operativa hanno attivato le forze dell'ordine (carabinieri della Compagnia di Latisana) e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha avviato tutte le manovre salvavita necessarie ma per l'uomo, purtroppo, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.