Tragico scontro tra auto e moto, muore motociclista 35enne di Rubano

RUBANO - Fino all'ultimo chi ha assistito all'incidente ha pregato che il cuore del motociclista riprendesse a battere, ma alla fine le speranze sono svanite e un lenzuolo bianco ha coperto pietosamente il suo corpo.

Cosa è successo

La comunità di Rubano è in lutto.

Nella notte tra venerdì e sabato 29 luglio si è consumata un'altra tragedia della strada. E' morto un uomo di 35 anni, Giorgio Violato residente a Rubano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Padova la vittima in sella alla sua Ducati Monster poco dopo mezzanotte in via Chiesanuova, nel tratto terminale verso via Mazzino nel territorio di Rubano, si è scontrato con una Mercedes 200e con al volante una donna, E.P. originaria della Moldavia, di 44 anni, residente in provincia di Lecco. L'impatto è stato devastante, il centauro è stato disarcionato dalla Ducati ed è ricaduto rovinosamente sull'asfalto. La scena è avvenuta di fronte a numerosi testimoni che hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. La strada è stata inibita al traffico per diverse ore, i sanitari del Suem 118 hanno provato a rianimare il motociclista per interminabili minuti, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Dolore a Rubano dove la vittima viveva. Decine di messaggi sui social di amici e conoscenti che hanno ricordato in queste ore che sono seguite alla tragedia una persona meravigliosa, di rara bellezza interiore. Un uomo con la testa sulle spalle rimasto vittima di un incidente devastante che di fatto ha pagato con la vita. Nel frattempo i mezzi coinvolti, su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati sequestrati. La donna al volante della Mercedes rischia di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.