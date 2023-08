Buttapietra. Lavoratori in nero e zero sicurezza: attività sospesa per una ditta agricola, stangata da 20 mila euro

BUTTAPIETRA (VERONA) - Lavoratori in nero e zero sicurezza.

Una ditta gestita da cittadini stranieri a Buttapietra si è vista sospendere l'attività.

I carabinieri della stazione di Ca' di David e del nucleo Ispettorato del lavoro hanno effettuato un controllo e scoperto che due lavoratori non erano in regola. Non solo, i militari hanno riscontrato anche diverse inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui l'idoneità dell'attrezzatura e l'omessa valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Oltre alla sospensione dell'attività, la ditta ha ricevuto una sanzione di 20 mila euro.