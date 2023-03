B&B irregolari, sequestrato un cantiere con lavoratori in nero, raffica di multe. Giro di vite dei vigili in occasione del Vinitaly

VERONA - Il protocollo firmato nella sede della Prefettura di Verona in materia di sicurezza sul lavoro ha portato ad un controllo della Polizia Locale (nucleo Edilizia) nel quartiere di San Zeno, dove erano in atto lavori di ristrutturazione di una locazione turistica del tipo B&b. Gli agenti hanno accertato numerose violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per l'assenza di parapetti e scoperto lavoratori stranieri non in regola e privi di documenti e di permesso di soggiorno. L'intero cantiere è stato messo sotto sequestro penale, su disposizione del pubblico ministero, e i lavoratori sono stati accompagnati al Comando: verranno segnalati all'autorità giudiziaria i responsabili del cantiere, l'impresa e il proprietario dell'immobile, oltre al coordinatore della sicurezza.

Da inizio anno la Polizia Locale di Verona ha già denunciato 12 persone. Sono terminati invece gli accertamenti sulle 9 locazioni turistiche ubicate nella zona di piazza Erbe che non hanno versato mai l'imposta di soggiorno al comune di Verona. Le sanzioni comminate dai vigili urbani ammontano a 22.983 euro, per varie tipologie di violazioni tra cui omesse esposizione del segno distintivo, pubblicità del codice e informativa dell'imposta di soggiorno. Gli agenti hanno anche accertato che i locatori hanno comunicato l'ingresso di 6.287 auto dei clienti nella zona a traffico limitato di Verona, negli ultimi sei anni.

È pronta, infine, una task-force per le verifiche sulle strutture alberghiere ed extralberghiere per i prossimi giorni di Vinitaly per il rispetto della normativa regionale e nazionale, a tutela di clienti e visitatori.