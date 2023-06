Legnago. Lavoro nero, barbiere si vede arrivare maxi multa da 47 mila euro. Attività sospesa

LEGNAGO (VERONA) - Stangata da 47 mila euro e attività sospesa. I carabinieri della stazione di Legnago e del Nucleo ispettorato del lavoro di Verona hanno multato un barbiere del centro di Legnago perché durante un controllo hanno riscontrato diverse irregolarità.

Il titolare, uno straniero domiciliato nella Bassa veronese, non era in regola con il documento sulla valutazione dei rischi, con la nomina del resposnabile del servizio di prevenzione e con la formazione obbligatoria dei dipendenti. Come se non bastasse non c'erano la cassetta del pronto soccorso e i presidi antincendio. Per questo è scattata una sanzione di 30 mila euro. Ma c'è di più perché alcuni dipendenti non avevano un regolare contratto e nemmeno il permesso di soggiorno.

Quindi ecco arrivare un'altra multa di 17.240 euro oltre alla sospensione dell'attività. La Procura è stata informata per le ipotesi di reato di sfruttamento dei lavoratori e violazione della normativa sull'immigrazione.