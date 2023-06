Montegrotto. Lavoro nero e carenze igieniche, sospesa l'attività di un'enoteca e di un ristorante

MONTEGROTTO (PADOVA) - Enoteca e ristorante temporaneamente chiusi, troppe le violazioni riscontrate dalla polizia assieme a guardia di finanza e Ispettorato territoriale del lavoro. I controlli sono avvenuti ieri sera, 23 giugno, in un'enoteca di via Corso delle Terme e in un ristorante di via Mezzavia, entrambi a Montegrotto.

All'interno dell'enoteca sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative e la guardia di finanza ha avviato una verifica fiscale, mentre il Servizio igiene alimenti nutrizione ha prescritto una pulizia straordinaria. C'erano anche 3 lavoratori in nero. Il titolare ha ricevuto una sanzione consistente e l'attività è stata sospesa fino a che tutto non sarà in ordine.

Anche nel ristorante sono state scoperte irregolarità amministrative e fiscali, oltre a gravi carenze igienico-sanitarie degli ambienti e sulla conservazione degli alimenti. Pure qui 2 lavoratori in nero: maxi multa e attività sospesa.