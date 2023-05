Este. Lavoro nero, conducenti ubriachi e arnesi da scasso nel bagagliaio: in una sera sanzioni per 35 mila euro

ESTE (PADOVA) - Tra guida in stato di ebbrezza, arnesi da scasso nascosti in auto e lavoro nero in una serata i carabinieri hanno staccato sanzioni per 35 mila euro.

La sera di sabato 20 maggio i carabinieri della compagnia di Este con i militari della compagnia di intervento operativo di Venezia-Mestre hanno effettuato un servizio di controllo tra Este e Solesino: i carabinieri si sono concentrati maggiormente sulle zone della movida. Sono state denunciate 12 persone, 10 sono state sottoposte a obblighi, 3 patenti sono state ritirate e un'auto è stata sequestrata. Alle operazioni c'erano anche Nas e Nil.

Le denunce

Una 45enne di Solesino è stata sorpresa a guidare pur non avendo mai conseguito la patente: è stata denunciata ed è stato disposto il fermo del veicolo per tre mesi. Tre le persone che avevano bevuto un po' troppo. Un 32enne di Este, che guidava in modo incerto, all'inizio non voleva sottoporsi all'alcol test (e per questo è stato denunciato): aveva un tasso di 1,50 g/l. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. Un 25enne di Boara Pisani, fermato a bordo di uno scooter, aveva un tasso di 0,87 g/l per cui è stato denunciato, patente ritirata e multa di 800 euro. In ultimo un 31enne moldavo di Este si è visto ritirare la patente ed è stato denunciato perché aveva un tasso di 1,5 g/l.

Non è finita perché i carabinieri hanno fermato un'auto a bordo della quale viaggiavano 4 ragazzi. Sembravano innocui ma non sono stati abbastanza convincenti. Nel bagagliaio i militari hanno trovato al posto della ruota di scorta un vero e proprio arsenale di oggetti da scasso, dai cacciaviti allo scaldacollo per nascondere il volto, da un piede di porco a torce. I quattro, tra i 22 e i 37 anni residenti in provincia di Padova, sono stati denunciati.

Il lavoro

Tre cittadini cinesi vendevano e davano bevande senza permesso ad un evento: sono stati denunciati, così come l'organizzatore della kermesse. Invece un 48enne nigeriano è stato sanzionato con una multa di 32 mila euro per aver impiegato nella propria ditta 4 lavoratori in nero.