Negozi gestiti da stranieri, un lavoratore in nero e molte irregolarità: multe per 80mila euro

VERONA - Controlli nelle attività commerciali gestite da stranieri, elevate multe per 80mila euro. Il nucleo carabinieri dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Verona, nell’ambito delle attività per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, del controllo della regolare occupazione dei lavoratori e alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ha intensificato i controlli nel settore del commercio. Sono state controllate cinque ditte nel settore del commercio gestite da cittadini di nazionalità straniera nei comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Bussolengo, Legnago e San Bonifacio. Sono stati controllati 24 lavoratori dei quali uno “in nero”. Le violazioni in materia di sicurezza accertate sono state dodici, complessivamente sono state elevate sanzioni per 80.000 euro. In totale ci sono cinque persone deferite per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E' stata inoltre applicata una maxi-sanzione per il caso del lavoratore assunto in nero.