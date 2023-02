Lavoratori in nero e locali senza il piano di sicurezza. Sospesa l'attività di un ristorante etnico a Villafranca di Verona

VILLAFRANCA (VERONA) - Lavoratori in nero nel ristorante etnico, attività sospesa e sono stati individuati 25 lavoratori di cui 11 sono risultati non in regola a Villafranca di Verona. Le violazioni accertate in materia di sicurezza sono state 4, complessivamente i carabinieri hanno elevato multe per oltre 60mila euro.

Attività sospesa e 11 lavoratori in nero

Il nucleo dei Carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Verona, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello in nero, hanno controllato un ristorante etnico a Villafranca di Verona. Un'operazione congiunta con il Comando provinciale di vigili del fuoco di Verona che ha consentito di individuare inadempienze in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro quali l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, utilizzo di manodopera irregolare sul territorio nazionale, omessa nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, omessa redazione del piano di emergenza, nonché irregolarità in materia di salute e sicurezza in relazione ai luoghi di due lavoro ed alle attrezzature utilizzate: vie di fuga, uscite di emergenza, presenza di dispositivi antincendio non revisionati. Il titolare del ristorante è stato deferito per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’impiego di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. I militari hanno applicato una sospensione dell’attività per lavoro nero per l’impiego di personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (per 11 lavoratori). I controlli del NIL Carabinieri e dell’Arma territoriale proseguiranno nei prossimi giorni.