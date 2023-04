Si riducono gli infortuni ma aumentano le morti sul lavoro. Il 30% dei cantieri edili non è a norma

PADOVA - Nel 2021 nel territorio della provincia di Padova l’Inail ha riconosciuto 7.319 infortuni: gli infortuni in itinere sono stati 1.049 pari al 15% di tutti gli eventi, mentre gli infortuni in occasione di lavoro avvenuti senza mezzo di trasporto sono stati 6.047; i rimanenti 223 (3%) sono quindi classificati come incidenti stradali avvenuti in occasione di lavoro. Considerando tutti gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (stradali e non stradali), la provincia di Padova con 6.270 eventi rappresenta il 17,4% del totale regionale (35.950). In relazione alle altre province, Padova nel 2021 si colloca al quarto posto per numero assoluto di eventi, dopo Verona (8.724), Vicenza (7.999) e Treviso (7.666). Rispetto al 2017 (ultimi 5 anni), la riduzione degli infortuni media regionale è stata del 13,5%, con Padova che ha registrato il risultato migliore in questo arco temporale (-18,5%), seguita da Rovigo e Verona (rispettivamente -17,4% e 15,2%).