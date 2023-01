Norme non rispettate e lavoro nero, blitz dei Nas: chiuso un negozio di alimentari, multe per 25mila euro

VICENZA- Un'operazione dei carabinieri di Vicenza, assieme al Nucleo Cc dell'Ispettorato del lavoro del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Padova, ha portato alla chiusura di un negozio di generi alimentari situato nella zona ovest del capoluogo berico.

Il titolare, un 39enne pakistano residente in città, è stato denunciato in stato di libertà per diverse violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre che per lavoro nero. All'interno del negozio, la cui attività è stata sospesa, sono state accertate numerose anomalie, tra cui la mancanza di sistemi di protezione. Al titolare sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di quasi 25 mila euro.

Il 39enne denunciato è Q. M. L. F., residente in città, titolare della ditta “A. Mart Halal”, con sede legale e operativa a Vicenza, via Verona, esercente l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari. I carabinieri del Nas hanno riscontrato, oltre a problematiche di lavoro nero, mancata elaborazione del piano antincendio, mancata formazione da effettuarsi a carico dei lavoratori, mancata fornitura da parte del datore di lavoro di protezioni contro i contatti diretti e indiretti, mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, manomissione del sistema di protezione del macchinario-sega a nastro taglio carni, violazioni delle norme in materia igienico sanitarie.