MONTEBELLUNA - Blitz dei carabinieri di Montebelluna e dei Nas di Treviso al market africano di palazzo Guarda. Strade chiuse e traffico deviato ieri intorno alle 18.30 tra via XXIV Maggio e Corso Mazzini per alcuni controlli nel market Precious African gestito da nordafricani. L'operazione coordinata dal capitano Gabriele Favero e dai Nas di Treviso ha portato a una sanzione amministrazione per il titolare del locale e la segnalazione all'Usl probabilmente per le condizioni igienico sanitarie in cui si trova il market.



LA MOBILITAZIONE

Quattro le pattuglie dei carabinieri di Montebelluna che ieri pomeriggio, 29 luglio, sono intervenute durante i controlli insieme agli uomini del Nas di Treviso. Un condominio già noto nel corso degli anni ai militari e messo sotto la lente d'ingrandimento da parte degli uomini dell'Arma per le attività di spaccio ed alcuni episodi di violenza.



LE IDENTIFICAZIONI

Due pattuglie dei carabinieri hanno sbarrato corso Mazzini e via XXIV Maggio e il traffico è stato fatto deviare da via Manin e viale della stazione verso Guarda per permettere l'identificazione di alcuni stranieri. A lavoro anche il Nas che ha setacciato il negozio di alimentari ma anche con vendita di oggetti e bigiotteria e che avrebbero rilevato all'interno del locale delle irregolarità a livello di igiene. Proseguono così i controlli della compagnia di Montebelluna che in questo periodo estivo stanno effettuando con dei servizi straordinari di sorveglianza del territorio con l'impiego di diverse pattuglie delle stazioni dipendenti e del nucleo operativo e radiomobile. In campo un dispiegamento di forze durante i weekend estivi, con l'intento di contrastare lo spaccio di stupefacenti e della microcriminalità, soprattutto nella zona della stazione ferroviaria, del parco Manin e nelle piazze centrali. In particolare, in piazza Marconi dov'è stato realizzato un presidio fisso con l'impiego di una stazione mobile per offrire un servizio di maggiore ai cittadini e ai titolari dei numerosi esercizi commerciali e un punto di riferimento per la raccolta delle denunce.