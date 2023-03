Il trattore si rovescia nel bosco, agricoltore muore schiacciato

BOSCO CHIESANUOVA - Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Veronese dove, oggi, 1 marzo 2023, poco dopo le 18, un agricoltore di 76 anni ha perso la vita a Bosco Chiesanuova, schiacciato sotto il suo trattore. L'incidente è avvenuto in via Belvedere nel bosco, in una zona impervia: dai primi accertamenti l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è capovolto travolgendolo ed uccidendolo. L'agricoltore sarebbe rimasto incastrato tra la ruota posteriore e l'utensile collegato al mezzo. Sul posto gli operatori del 118 di Verona con un'automedica ed un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco ed ai carabinieri della locale stazione. Vane le manovre di rianimazione effettuate.