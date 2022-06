Incidente a Fumane. Ragazzo muore schiacciato nel vigneto dal trattore

FUMANE (VERONA) - Un ragazzo ventenne è morto questa mattina, poco dopo le 8, a Fumane, in contrada La Ca', schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un vigneto. Si tratta di uno dei figli di Stefano Accordini. Inutili i soccorsi del 118 di Verona giunti sul posto con l'elicottero ed un'ambulanza. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano. Ancora non si conoscono le generalità della giovane vittima.

Chi è il ragazzo morto

La vittima è Marco Accordini, 26 anni, figlio adottivo di Daniele Accordini, il direttore della Cantina sociale di Negrar, che è anche socio col fratello Tiziano della Cantina Accordini Stefano.