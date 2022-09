Trattore si rovescia nei boschi, morto giovane di 28 anni

TRENTO - Un uomo di 28 anni, residente a Mezzana, ha perso la vita oggi, 13 settembre 2022, dopo essere uscito fuori strada con il proprio trattore lungo i boschi che circondano l'abitato di Menas (Trento). La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 19.20 da parte della compagna, che era assieme al giovane. I due si trovavano lungo la strada forestale che da Menas conduce a Roncio, quando il mezzo è improvvisamente scivolato verso valle per una quindicina di metri. La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre i soccorritori della locale stazione si sono messi a disposizione raggiungendo il luogo e coadiuvando i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.