Si ribalta col trattore e muore schiacciato: terza vittima in due mesi

VERONA - Ennesimo incidente mortale in agricoltura nel veronese dove oggi, 28 luglio 2022, poco dopo le 14,30, un agricoltore ha perso la vita ribaltandosi con il suo trattore. Solo negli ultimo due mesi sono così già tre gli agricoltori che hanno per la vita in questo modo tra Fumane, Zevio e oggi Quinto di Valpantena. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con l’elicottero ed un’ambulanza, assieme ai vigili del fuoco ed ai carabinieri. I pompieri hanno liberato l’uomo dal pesante mezzo ma per lui non c’era più nulla da fare.

