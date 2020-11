Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto il governatore. Covid e zone verdi, rosse e arancioni

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 4 novembre 2020, per gli aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto e i commenti sul nuovo Dpcm del Governo Conte. In quale zona si trova il Veneto? Quali misure verranno adottate? E quali margini di operatività avrà il presidente della Regione?

Nuovo Dpcm. Veneto, una regione divisa tra verde e arancione. Possibile la chiusura per alcune zone

APPROFONDIMENTI GLI SCENARI Nuovo Dpcm. Veneto, una regione divisa tra verde e arancione.... LE MISURE Coprifuoco, regioni rosse, arancioni e verdi: i nuovi divieti, dal... VERONA Medico di base infettata da paziente polemica con Zaia: «Vada... FONDI Ristori, salgono gli indennizzi nel nuovo decreto: attesi altri 1,5... LE MISURE Dpcm, tutte le misure da stasera: coprifuoco alle 22 in Italia.... PRIMO PIANO Dpcm, ira Regioni: «Governo ci ha esautorato». Lettera a... CORONAVIRUS IN VENETO Luca Zaia in diretta oggi: «Focolai, la maggioranza è di...

Le polemiche non mancano, basti pensare alla lettera dei governatori che hanno messo nero su bianco, ieri, il loro dissenso ed evidenziato le criticità delle nuove misure di Roma. Nella lettera il presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini esprime «forti preoccupazioni» e dichiara che due articoli, in particolare, del nuovo Dpcm «comprimono ed esautorano il ruolo e i compiti delle Regioni e delle Province autonome», attribuendo al Governo «ogni scelta e decisione sulla base delle valutazioni svolte dagli organismi tecnici».

NUOVO DPCM - IL TESTO UFFICIALE - SCARICA IL PDF

Un altro argomento di discussione, questa volta molto interno al Veneto, rischia di essere nuovamente citato dal presidente Zaia, vale a dire lo scontro fra Regione e medici di base sulla questione dei tamponi da fare in ambulatorio, obbligatoriamente, visto che lo prevede il contratto nazionale modificato e firmato - come ha ribadito più volte il governatore del Veneto, ricordando che sono previste anche sanzioni per chi si rifiutasse di farlo -, ma oggetto di diatriba da giorni. Alla vicenda si aggiunge il j'accuse di una dottoressa Veronese che ha invitato Zaia "ad andare lui a fare i tamponi". Si tratta di Franca Mirandola, medico di base a Verona e sindacalista della Fismu (Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti).

Covid, l'immunologa Viola: «Il coprifuoco non ha una ragione scientifica ma cambiamo il nostro modo di vivere»

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA