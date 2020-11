Coronavirus, il contagio in Veneto: nella notte 1.730 nuovi infetti e 6 vittime. Aumentano i ricoveri e le terapie intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto. Il bollettino di oggi, mercoledì 4 novembre 2020. Nuova impennata di contagi nella notte: 1.730 infetti nelle province della regione. I dati si trovano nel report della Regione e sono confrontati con quelli delle 17 di ieri sera. Sono quindi 65.531 i positivi da inizio pandemia, 37.536 gli attualmente positivi. Sei nuove vittime nel virus, rispetto sempre al bollettino delle 17, il conto dei morti per Covid si porta dunque a 2.478 persone decedute. Sono 17.284 i cittadini in isolamento.

Covid in Veneto

Alto il numero di nuovi contagi nella provincia di Treviso, con 416 casi, segue Verona con 382, Padova con 351, Venezia con 284, Vicenza con 163, Rovigo con 65 e Belluno con 43.

Ricoveri e terapie intensive

Aumentano ancora i ricoveri in area non critica negli ospedali del Veneto: sono 1.193 (ieri alle 17 erano 1144) i pazienti nei reparti. Così anche le terapie intensive dove sono curati 155 cittadini (ieri alle 17 erano 152).

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

