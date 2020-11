Luca Zaia in diretta oggi: «Alle 15.30 riunione con il Governo per vedere la bozza del nuovo Dpcm. Focolai, la maggioranza è di natura domestica»

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 3 novembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera, per fare il punto sul contagio da Coronavirus in Veneto. C'è tanta attesa per il nuovo Dpcm e le misure che verranno adottate dal Governo per contrastare la pandemia da Covid. Si sta parlando di un lockdown light, sul modello tedesco, resta da capire quali saranno le ricadute sulle singole regioni e quali i margini di operatività dei governatori.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Positivi 63.095 (2.298 in più nelle ultime 24 ore) da inizio pandemia in Veneto. Attualmente positivi 35166. In isolamento 16.275 persone (+532), ricoverati 1.119 (108 negativi), terapie intensive 148, totale dei decessi 2.458 (31 persone morte nelle ultime 24 ore, oggi la giornata con più mortalità da quando è iniziata questa seconda ondata).

Picco e terapie intensive

Ieri abbiamo caricato 12 persone in terapia intensiva, oggi siamo già a 10: ci avviciniamo all'apice della pandemia. Stiamo avendo due giornate impegnative, il picco del virus è previso per metà novembre. Abbiamo 1000 terapie intensive e 6000 ricoveri da destinare ai pazienti Covid, questo è il massimo della nostra capienza.

Riunione con il Governo

Alle 15.30 riunione con in Governo, immagino ci verrà presentata la bozza del Dpcm sulla quale dovremo esprimerci entro sera.

Ci saranno misure nazionali per i centri commerciali chiusi il fine settimana e scuole chiuse al 100% dalla terza media in su, questo è quello che ho percepito. Sui trasporti, abbiamo visto che con l'apertura delle scuole la curva ha ricominciato ad alzarsi: i ragazzi hanno alta carica virale ma restano asintomatici, è un dato epidemiologico. Poi c'è il tema del 50% della capienza massima sui mezzi di trasporto, che se si riaprissero le scuole diventa un problema.

Dalle 21 penso abbiano pensato di limitare le movimentazioni, salvo motivi inderogabili. Sulle fasce mi pare di capire che vi siano misure per ogni fascia, ma bisogna prima vedere il testo.

«Sulle misure ad hoc per ogni regione vogliamo essere presenti». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia, a proposito di eventuali provvedimenti legati all'emergenza Covid. «Ho sentito dire dal Presidente del Consiglio - ha precisato - che ci saranno delle ordinanze del Ministro della Salute, ma mi fermo qui. Porteremo le nostre ragioni, che non sono ragioni dell'essere ottusi oppure ossessionati dal fatto che il Covid non esiste, ma sul fatto che la convivenza con il virus e con le misure dev'essere fondamentale», ha concluso



Veneto, in quale fascia siamo?

Noi siamo in una fascia che non prevede misure restrittive forti, di certo non siamo in fascia rossa. Siamo in una posizione intermedia, dove il contagio è importante ma l'efficienza delle cure va preso in considerazione come parametro (i parametri in totale sono 21). Abbiamo l'Rt 2, ma ci viene riconosciuto contact tracing che funziona e un sistema sanitario efficace.

Focolai domestici

Devo chiedere ai cittadini il sacrificio di usare la mascherina il più possibile, portiamola all'infinito e togliamola solo quando strettamente necessario - se in casa arriva qualcuno, anche un parente, che non è convivente mettete la mascherina - e ancora, igienizziamo le mani e usiamo tutte le precauzioni per non diffondere il virus. La stragrande maggioranza dei focolai ha natura domestica, per questo occorre stare attenti. Va utilizzato anche il distanziamento sociale, bisogna star fermi, "duri ai banchi" come dicono i veneti.

Se avete sintomi mettetevi subito in isolamento, chiamate il medico e vi dirà cosa fare. Abbiamo il dovere di tutelare i più esposti al virus: anziani, immunodepressi, oncologici e tutti quelli che patirebbero conseguenze gravi dal contagio.

Ospedali in Veneto

La nostra squadra della Sanità sta rendendo tanto, devo ringraziare non solo i direttori ma tutti gli oepratori della Sanità. Attrezzature, professionisti all'opera: il Veneto dà un'immagine ottima, per questo devono essere ringraziati.

App Veneta

App Veneta, è pronta ma c'è un problemino di privacy per vedere se riusciamo a superarlo.

Tamponi ai medici

Sono 60mila i tamponi rapidi in arrivo dal Governo e li invieremo a tutti i medici di base, un kit di tamponi e di dispositivi. In settimana saranno messi nelle condizioni di fare i test ai pazienti. Ringrazio ancora tutti i medici volontari che lo stanno facendo da prima dell'accordo.

Alcuni medici contestano la decisione tirando in ballo la sicurezza, per i medici anziani, ad esempio, o per gli ambulatori particolarmente anguste: Ci sono 650 medici che lo stanno facendo da un mese gratuitamente, è ovvio che la situazione non sia facile, per nessuno. Se un medico decide di fare il dirve in sul piazzale un'ora al giorno, non è mica vietato se il problema è l'ambulatorio. Io non ce l'ho con i medici di base ma davanti ad un accordo nazionale l'operazione è obbligatoria. Abbiamo 11mila medici in ospedale che stanno lavorando a testa bassa, non dico che i medici di base non lavorino, ma dobbiamo impegnarci tutti. Se uno non lo vuol fare dirà "non lo faccio", avrà delle giustificazioni, ma che a priori si dica che è sbagliato, questo no. Vengono remunerati 18 euro a tampone, ricordiamolo.

Plasma iperimmune

Intercettiamo i pazienti alla dimissione dell'ospedale per la donazione di plasma: stiamo andando avanti con lo studio del plasma iperimmune, in Veneto è una cura, non abbiamo mai smesso di somministrare il plasma iperimmune ai pazienti considerati idonei.

