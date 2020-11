Fedriga tuona: "Dal governo grande incertezza, non sappiamo dove arriveranno le zone rosse". Ma rassicura: "In Fvg contagio più basso"

TRIESTE - Massimiliano Fedriga tuona contro le decisioni del governo, ma lo fa soprattutto nei confronti di quello che il presidente del Fvg indica come un "clima di grande incertezza". "Ad oggi - ha detto a Radiouno - non sappiamo ancora che ne sarà di noi e dove saranno le zone rosse in Italia. Sono decisioni che coinvolgono decine di milioni di persone". Poi ha tranquillizzato i cittadini del Friuli Venezia Giulia: "In regione abbiamo un contagio più basso rispetto a molte altre zone d'Italia".

Ultimo aggiornamento: 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA