Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto il governatore del Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, 5 giugno 2020, dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Cosa ha detto il governatore del Veneto e quali sono le novità sul Coronavirus in Veneto.



Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

Tamponi 720mila fatti (13mila più di ieri), in isolamento 1145 (-80), 19174 positivi (+6), 347 ricoverati in area non critica, pazienti in terapia intensiva 20 (-1) e solo 2 sono Covid, 3418 dimessi (+15), 1938 morti (+4), nati 91 bambini.

Vi confermo che c'è molto interesse per l'apertura delle scuole 0-3 ani, stiamo lavorando sulle altre linee guida per discoteche, casinò e mondo degli spettacoli, ma vogliamo prima vedere l'evoluzione del contagio in questa settimana.

Ai cittadini rinnovo l'invito di portare la mascherina sempre in situazioni di assembramento, dove non è garantita la distanza sociale superiore al metro. Per noi questa partita si può chiudere con il mese di giugno, e mi riferisco ad ordinaze e regole.

Apertura delle frontiere, ancora non c'è chiarezza. Per noi devono essere aperte. Ancora non c'è alcun segnale, è incomprensibile che i fratelli austriaci, che sono parte della nostra famiglia, abbiano governanti che remano contro. Noi non siamo gli untori d'Europa. Abbiamo avuto la sfortuna di provare il Coronavirus per primi nel mondo occidentale.

