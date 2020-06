Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi. Ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 1 giugno 2020, dalla sede della Protezione Civile a Marghera. La nuova ordinanza del Veneto è entrata in vigore dalle 24 di oggi e presto ne arriverà una seconda, entro il 15 giugno, per regolamentare discoteche e casinò: si va verso la riapertura totale. Secondo il presidente Zaia il 15 giugno sarà il giorno del "liberi tutti", sempre però indossando mascherine nei luoghi chiusi e adottando le precauzioni anti contagio da Covid.



Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

Tamponi fatti oltre 677mila, 19154 positivi (+2), ricoverati 382 (-3) dei quali 110 covid, terapie intensive 29 (6 ancora positivi), morti in totali 1928 (dato invariato ma un paziente di Schiavonia ha perso la vita ma non è stato conteggiato nel bollettino di questa mattina), dimessi 3380, nati 76.

Zaia contro i gilet arancioni: «Negare il virus è come negare la Shoah»

«C'è chi nega la pandemia da coronavirus, serve una legge per chi nega evidenze? Io sono per la libertà di pensiero, ma c'è un limite oltre il quale non si può andare. Chi nega cose come i campi di concentramento commette un reato, punto. «È pieno di terrapiattisti, di gente che nega la Shoah. Così Luca Zaia, presidente della regione Veneto, durante la trasmissione Agorà, riferendosi alla protesta dei gilet arancioni a Milano... (Leggi tutto)

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA