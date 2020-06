Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto. «Firmata la nuova ordinanza del Veneto, sì ai centri estivi per i bimbi 0-3 anni. Piscine condominiali: cosa cambia»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 4 giugno 2020. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus in Veneto e i provvedimenti della Regione.



Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

I tamponi fatti ad oggi sono 707mila, positivi 19168 (+4), 1225 in isolamento (-42), ricoverati 365 (97 Covid), terapia intensiva 21 ricoverati (-3) e due di questi sono Covid, dimessi 3.403 (+16), il totale dei decessi 1934 (+13), 97 nati.

Contagio in Veneto

Oggi la potenza del contagio non è più quella di un mese o due fa. Siamo sotto lo 0,2 per mille. Questo ci dice che dobbiamo portare la mascherina quando ci sono assembramenti, per non far ripartire i focolai. Stiamo guardando con attenzione i processi e quello che accade giorno per giorno. Siamo tornati a regime con quasi tutti gli ospedali.



Nuova ordinanza del Veneto oggi

Centri estivi per bimbi 0-3 anni

Ordinanza nel giro di un paio di ore, firmata stamattina valida dall'8 giugno 2020 al 27 giugno 2020. Adesso abbiamo ancora tutto l'ambito degli spettacoli e delle discoteche, teatri, cinema, casinò e sale Bingo che restano da riaprire, e la partita degli sport di squadra: ci siamo dati come data il 15 di giugno per questo. Fiere e sagre, congressi e grandi eventi: non è escluso che anche questi siano inseriti nell'ordinanza che arriverà.Dall'8 giugno 2020 al 27 giugno 2020. consentito svolgimento servizi per bambini da 0 a 3 anni, nel rispetto delle disposizioni della Regione. Da Roma nessuna risposta sulle linee guida, quindi decidiamo noi e ci prendiamo la responsabilità.

Come organizzare i pasti ai bambini?

La ristorazione torna in campo. I bimbi piccoli non possono portarsi il panino.



Sale da gioco per bambini e adolescenti

Piscine condominiali riaperte

Consentita nel rispetto delle norme della Regione.Per edifici con almeno 9 unità abitative, consentita secondo le norme della Regione.

Beach volley

E' sport di squadra e non si può riattivare.

Informatori scientifici

Possono tornare ad entrare negli ospedali per svolgere il loro lavoro, nel rispetto delle norme.

Case di riposo che restano chiuse

Nonostante siano di nuovo consentite le visite alcune case di riposo decidono di non aprire alle visite dei parenti agli ospiti. Faremo moral suasion, ha risposto Zaia. Ma la quasi totalità delle case di riposo è entrata a regime, facendo entrare in modo contingentato e protetto i congiunti.

La partita dell'autonomia

L'autonomia dopo il Covid ce la meritiamo ancora di più: è un'assunzione di responsabilità non una sottrazione di potere come pensa Roma. Deve iniziare un nuovo Rinascimento. Noi andiamo avanti con l'autonomia. Bisogna dare risposta agli oltre 2milioni di veneti che hanno votato per il sì al Referendum.

Ieri Conte ha parlato di tutta una serie di idee che ha, e il modello Genova del Ponte Morandi, per accelerare i tempi e sburocratizzare le procedure, è quello da seguire.

Blitz contro la 'Ndrangheta a Verona

Non è una novità, ricordo le azioni della Procura di Venezia in questo senso: per i fatti di Eraclea la Regione si è costituita parte civile. Penso che il substrato ci sia, dato anche dalle crisi economiche ma anche dalla ricchezza dei territori. LA VOCE Tra i nomi degli indagati forse ci sarebbe anche Flavio Tosi? Lo dice il tgr Veneto: «Non so niente di questo. In generale dico che non bisogna abbassare la guardia».

Crisi da Covid

Persi almeno 65mila posti di lavoro, si tratta di 65mila persone in difficoltà, dei quali 35mila nel turismo. Il monitoraggio è fondamentale.

