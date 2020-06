'Ndrangheta a Verona: Flavio Tosi indagato per peculato. 26 misure cautelari. Coinvolti imprenditori e amministratori pubblici

VERONA - Arresti sono in corso in Veneto al termine di un'indagine della Polizia che ha sgominato la locale di 'Ndrangheta di Verona , una struttura autonoma ma riconducibile alla cosca degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

L'inchiesta coordinata dalla Dda di Venezia, ha portato all'emissione da parte del Gip di 26 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, estorsione, traffico di droga, corruzione, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di beni e fatture false.



In carcere sono finite 17 persone mentre nei confronti di altre 6 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per 3 è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Le indagini sono state condotte tra il 2017 ed il 2018 da un gruppo di lavoro composto dagli investigatori della prima divisione del Servizio Centrale Operativo (Sco) della Polizia e dai poliziotti delle squadre mobili di Verona e Venezia, e hanno portato alla luce quelli che vengono ritenuti «gravi indizi» relativi alla presenza della 'Ndrangheta a Verona.



Dalle indagini è emerso che tutto ruotava attorno alla figura di Antonio Giardino, definito dagli inquirenti un pezzo da novanta della ‘Ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto. Due funzionari dell’Amia , l’azienda veronese per l’igiene urbana, sono finiti agli arresti domiciliari per aver intrattenuto rapporti con l’organizzazione. Delle 26 misure cautelari, ben 16 sono per associazione mafiosa. Sono stati eseguiti sequestri per 15 milioni su beni immobili e quote societarie. Il business ruotava essenzialmente attorno al riciclaggio di ingenti quantità di denaro provenienti dallo spaccio di sostanze stupefacenti.



« L’attività non nasce da notizia di reato — ha detto il direttore del Dac, direzione centrale anticrimine, della Polizia Francesco Messina - ma da monitoraggio di attività anche imprenditoriali sul territorio che hanno portato ad attenzionare alcuni soggetti che non sembravano far parte di organizzazioni criminali » . Il Procuratore antimafia Bruno Cherchi ha definito molto allarmante la situazione, poiché non si parla più di infiltrazione in Veneto ma di presenza radicata, considerando anche i casi di Eraclea e Padova.

Ndrangheta in Veneto: contatti con la pubblica amministrazione « In Veneto ci sono poche ipotesi di usura e attività violenta. Ci sono - ha detto Cherchi - contatti con la pubblica amministrazione che sono nuovi per il Veneto » . Lo ha sottolineato ancora il direttore del Dac, direzione centrale anticrimine, della Polizia Francesco Messina.



« È una situazione molto pericolosa e allarmante. Un segnale d’allarme che al di là delle indagini dovrebbe interessare e allarmare tutti, anche la società civile. Significa che c’e la possibilità di un contatto tra la struttura politico amministrativa e la criminalità organizzata » .



Denaro riciclato con aiuto imprenditori e amministratori pubblici

« È un'indagine sulla criminalità organizzata che tocca per la prima volta Verona, dopo Padova e la zona del Veneto orientale, che dimostra la presenza strutturata della criminalità organizzata in regione e nello specifico la 'Ndragheta della cosca Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, con capo la famiglia Giardino». Lo ha detto il procuratore di Venezia Bruno Cherchi , in merito all'inchiesta "Isola Scaligera" svolta dalla Dda lagunare con la Polizia di Stato, lo Sco e le squadre mobili di Verona e Venezia. «Ancora una volta abbiamo potuto evidenziare - ha proseguito Cherchi - che la 'Ndrangheta ha valorizzato dei rapporti diversi dalla casa madre con imprese fittizie che riciclavano denaro coinvolgendo imprenditori specie edili e uomini della Pubblica amministrazione compiacenti , creando fondi cassa che poi venivano utilizzati per le più avariate attività criminali a cominciare dallo spaccio di stupefacenti. Quanto accaduto nel Veronese - ha concluso - conferma quanto accaduto in altri luoghi del Veneto ed è preoccupante». Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA