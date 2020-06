Le intercettazioni, il braccio destro del boss: «Quello col tirapugni lo ammazzo»

VERONA «'Io ho anche il tirapugni...' 'Con ll tirapugni lo ammazzi, ...io ho paura che lo ammazzi.. Pensaci, non è che gli devo dire 'scusa viene un attimo?'. Si gira e bam». Sono stralci di alcune delle conversazioni intercettate tra gli indagati che compaiono nelle carte dell'inchiesta per associazione mafiosa a Verona. Due di loro - uno è Nicola Toffanin, ritenuto il braccio destro del boss Giardino -, parla anche dell'uso del taser: «Quello per rompere i legamenti è micidiale».

REAZIONI

«Non bisogna abbassare la guardia perché, come hanno dimostrato le inchieste dello scorso anno che hanno portato a oltre cento arresti, nel Veneto, in particolare nelle province di Venezia, Verona e Padova, la criminalità organizzata è ben radicata» afferma in una nota il deputato dem Nicola Pellicani, componente della commissione Antimafia, commentando l'odierna operazione contro la 'Ndrangheta in provincia di Verona.

Secondo Pellicani «è stato dimostrato che vi sono forti legami tra mafia, affari e politica, anche con la complicità di molti professionisti e consulenti, che spesso sono l'anello di congiunzione tra i criminali, la politica e le attività economiche. Un'attenzione che in questo periodo di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, va ulteriormente rafforzata. Alla luce dell'operazione di oggi - conclude - ritengo che sia necessario procedere in tempi rapidissimi con le audizioni in Commissione Antimafia, che ho richiesto, per analizzare il fenomeno della criminalità organizzata in Veneto».

«Esprimo grande apprezzamento per la continua opera condotta dalla magistratura e dalle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata». Così il deputato vicentino della Lega Erik Pretto, componente della Commissione parlamentare antimafia. «La vasta operazione che in queste ore sta interessando il Veneto - rileva - ci conferma che, anche nelle nostre zone, il contrasto alle mafie deve essere condotto con determinazione, interessando tutti gli ambiti della società civile: classe politica, amministrazioni locali ed istituzioni tutte devono collaborare al fine di sradicare un fenomeno che, se sottovalutato, rischierebbe di inquinare la sana economia del nostro territorio»Una battaglia che sempre più «deve coinvolgere attivamente anche la cittadinanza e le imprese - conclude - che possono e devono essere sensibilizzate sul tema in primis attraverso il ruolo fondamentale delle scuole e delle associazioni di categoria».

