Coronavirus in Veneto: ecco cosa dice oggi il presidente Luca Zaia Diretta

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 2 giugno 2020, dalla sede della Protezione Civile a Marghera

La nuova ordinanza del Veneto entrata in vigore il primo goiugno

Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

I positivi oggi 2 giugno sono 19.682 (+8), le persone in isolamento 1.311, i dimessi 3.388 (+8), i decessi 1.921 (+3), in ospedale in area non critica 375, dei quali 27 in terapia intensiva. I nati sono 86.

La donazione del plasma

Cure con il plasma in Veneto

La dottoressa Giustina De Silvestro, responsabile del Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliera di Padova, è l'unica che può darci i dati sulle cure con il plasma fatte in via sperimentale, ha spiegato Zaia. «Il progetto è partito a Padova come idea poco dopo l'esplosione del Coronavirus, osservavamo quello che facevano i colleghi cinesi, non ci siamo inventati nulla. A inizio marzo abbiamo proposto il progetto e abbiamo avuto il via per la stesura del protocollo...» (