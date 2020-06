Luca Zaia in diretta oggi: «Nuova ordinanza in arrivo per allentare le norme»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 3 giugno 2020. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto.

Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

695mila tamponi fatti, 19.164 persone positive (+2), in isolamento 1.267 (-44), pazienti ricoverati 380 (+5), 106 di questi sono positivi, terapie intensive 24 (-3) e i positivi sono 2, dimessi 3.387, morti in totale 1.921 (dato invariato rispetto a ieri), nati 70 bambini.

Assembramenti nel fine settimana

Io considero fisiologico quello che è accaduto, ovvio che oggi siamo più attenti a quello che sta succedendo. L'appello che faccio ai cittadini, oggi ci sono 5 persone ricoverate in più, che sono nulla per la statistica, ma dobbiamo essere prudenti: fate attenzione e usate la mascherina. E' fondamentale rispettare il tema delle mascherine. Al mercato, per esempio, la mascherina va indossata sempre.



Nuova ordinanza per allentare le regole

Noi abbiamo intenzione di allentare ancora, stiamo preparando l'ordinanza. Stiamo cercando di sciogliere questo nodo, e linee guida approvate ci sono, abbiamo chiesto al Governo di avallarle ma la verità è che nessuno risponde da Roma. Noi apriremo, per i bambini 0-3 anni, ci assumeremo la responsabilità. La questione spero di chiuderla entro venerdì. Stiamo riflettendo anche su alcune linee guida che andranno rivisitate. Ad esempio la questione della colazione a buffet servita negli hotel, dove adesso solo il pranzo è consentito in questo modo.

Parchi comunali, alcuni ancora chiusi

Rientra nelle prerogative del sindaco se aprire o no, per noi, per le nostre linee guida, il parco si può aprire.



Veneto regione Covid free

In Veneto da oggi le frontiere sono aperte, siamo Covid free , non ho voluto stressare i visitatori con i test: il turismo è libero per concezione»: lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. «Questo non vuol dire essere irresponsabili ma calcolare i rischi», ha aggiunto.

«Noi abbiamo pronto un nostro progetto promozionale per il turismo ma sarebbe fondamentale che a livello nazionale si facesse una campagna unica». Lo propone il governatore del Veneto Luca Zaia. Una offensiva sui mercati internazionali della vacanza che Zaia non vorrebbe affidare alla comunicazione tradizionale, visto che i competitor dell'Italia «useranno i canali classici e sarà una babele di comunicazione». «Io penso che bisognerebbe assoldare i più grandi influencer, gli opinion leader e farli parlare delle nostre località - conclude - come chiedere a Oprah Winfrey di dire quest'anno vado in vacanza a Jesolo».

Anziani discriminati negli hotel del Veneto?

Spero non sia una cosa vera, perché non è un bel biglietto da visita.

App Immuni: cosa non va per Zaia

Non è chiaro il bagaglio dei dati dove vada a finire, il secondo dato, per me più importante, è che non si è ben chiarito cosa accadrà: nel momento in cui a un tuo contatto arriva la positività al cittadino arriva un messaggio di allerta che lo invita a recarsi dal medico per controllarsi. Noi non governiamo più questo processo e la Sanità regionale viene compromessa. E se qualcuno si presenta dal medico dicendo di aver ricevuto il messagigo e non è vero? Anche questo è possibile. Questo è un grande limite.

Trasporti, lettera di Zaia al Governo

Ieri Bonaccini ha sentito la diretta e ha appreso dell'arrivo della lettera di Zaia dove il presidente sostiene che si debba valutare la possibilità di usare i mezzi pubblici con la capienza da omologazione, usando la mascherina a bordo. «Stamane è partita una mia lettera, dopo aver parlato con Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, nella quale chiedo di tornare urgentemente alla normalità per la mobilità» del sistema di trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia, auspicando di fare «un passo in più ed evitare la riduzione dei passeggeri» attualmente imposta. «È fondamentale - ha ripetuto - tornare alla normalità per il trasporti locale con l'uso della mascherina». Zaia ha concluso: «Noi dobbiamo agire in sicurezza e lo possiamo fare chiedendo l'utilizzo delle protezioni individuali».

La Grecia sta facendo un grave errore

La Grecia «non interpreta il pensiero dei greci, sta facendo un grave errore»: lo ripete il governatore del Veneto Luca Zaia. «Ai greci vorrei ricordare che se si sono distratti nel pigiare il tasto on/off, elimineranno tutti questi turisti italiani che in Grecia sono sempre andati e volevano andare», aggiunge.

Europa deve coordinare la riapertura delle frontiere

Abbiamo il tema delle frontiere: una problematica che deve essere risolta. La Grecia da una parte, in Austria spero che si risolva il problema. L'Austria apre a sette paesi europei ma tiene chiuso il confine con l'Italia

Trovo assurdo che non vi siano accordi già attivi dai primi di maggio, in Europa bisogna discutere sul fatot di aprire e come. L'Europa deve coordinare i vari Paesi, ci sono situazioni imbarazzanti, i corridoi, le frontiere chiuse per alcuni Stati e per altri no. Qui, oggi, stiamo morendo di incertezze.

Ringraziamenti di Mattarella

Noi non abbiamo segnalato nessuno, di storie di eroi in Veneto durante la pandemia ce ne sono state tante, tutti meriterebbero di essere segnalati.

