VENEZIA - L’obiettivo era arrivare al controllo totale sul trasporto acqueo a Venezia e la nuova cupola della Mala del Brenta sapeva bene che, per raggiungerlo, non si poteva prescindere dal colosso “Alilaguna”, società privata che copre una quota enorme del mercato. Gilberto Boatto e Loris Trabujo avevano già deciso cosa fare: il progetto era quello di rapire il presidente Fabio Sacco. Doveva essere un sequestro lampo, giusto per spaventarlo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati