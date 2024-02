Actv, a bordo le prime 350mila validatrici "smart": leggono bancomat e carte di credito. Investimento di 334mila euro

MESTRE - Entro la fine di aprile si concluderà la prima fase della digitalizzazione del trasporto pubblico locale a Venezia e Mestre. Il gruppo Avm-Actv ha infatti completato la scorsa settimana l’installazione di oltre 350 validatrici in grado di leggere non solo biglietti e abbonamenti, ma anche bancomat e carte di credito. Sono solo una piccola parte delle 2mila 200 che saranno installate a fine aprile, ma questa fase è stata necessaria per testare la funzionalità delle “macchinette” in ogni condizione sia di movimento che atmosferica.