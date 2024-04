CONEGLIANO e RIESE PIO X (TREVISO) - Perdono la carta di credito e si ritrovano con il conto alleggerito. Già, perché nel frattempo chi l'aveva trovata, anziché consegnarla alle forze dell'ordine o ai legittimi proprietari, ha pensato di usarla a proprio vantaggio. C'è chi ha fatto shopping e chi, con una serie di prelievi, si è intascato più di 2mila euro. Due gli stranieri smascherati e denunciati dai carabinieri per due distinti episodi: sono accusati di indebito utilizzo di carte di credito. Si tratta di un senegalese di 37 anni e di un romeno di 28. Vittime dei due "vampiri" sono invece due cittadini della Marca che, nelle scorse settimane avevano denunciato lo smarrimento delle rispettive carte di credito.

A Conegliano un 46enne aveva perso la carta in un distributore di benzina. Appena se n'è accorto, si è rivolto ai militari dell'Arma. Nel frattempo però chi l'aveva raccolta aveva fato acquisti in vari negozi del vittoriese. Grazie alle immagini delle telecamere, gli inquirenti sono riusciti a individuare l'auto dello straniero transitata alla pompa di benzina proprio in quel frangente. Dalla vettura sono poi risaliti al presunto responsabile: il 37enne senegalese.

Caso fotocopia a Riese Pio X, dove un 28enne romeno ha usato indebitamente la carta di credito di un 29enne del posto, che na aveva denunciato lo smarrimento a febbraio. Lo straniero ha fatto dei prelievi in alcune banche del Vicentino nonché un bonifico su proprio conto, per un importo complessivo di 2.250 euro.

Le indagini sui movimenti bancari e i filmati di videosorveglianza hanno permesso ai militari di chiudere il cerchio sui due ladri, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.