Omicidio sul Piave. Il procuratore: «Dopo il lavoro Anica è andata a casa di Battaggia. Poi di lei si perdono le tracce» Video

TREVISO - I Ris esaminano l'abitazione di Franco Battaggia cercando tracce che possano aiutare a mettere la parola fine sull'omicidio di Anica Panfile. «Si tratta di un ordinario sviluppo dell'attività che è stata compiuta giovedì dove oltre alla perquisizione e il sequestro dell'abitazione e di un paio di veicoli per consentire gli accertamenti di polizia scientifica che hanno compiuto i Ris oggi i cui risultati però richiederanno delle analisi di laboratorio - spiega il procuratore Marco Martani - L'unica cosa certa è che Anica dopo il lavoro è andata nell'abitazione del Battaggia insieme a lui ed è da questo punto in poi che si perdono le tracce. Quello che è successo dopo lo stiamo cercando di ricostruire. Stiamo verificando se ci sono tracce che dicono che Anica è stata aggredita ed uccisa nell'abitazione del Battaggia e poi se il suo corpo sia stato trasportato in uno dei suoi veicoli. Lui aveva detto che l'aveva accompagnata in un'altra località dove lei aveva appuntamento con un'altra persona di cui lui non sapeva l'idendità né conosceva i motivi ma di questo non ci sono riscontri. Nei prossimi giorni Battaggia verrà risentito questa volta con le garanzie difensive».