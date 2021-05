Marco Zennaro, oggi in Sudan arriva il dirigente della Farnesina. Zaia: «Presto novità da Di Maio»

VENEZIA - Imprenditore tenuto progioniero da due mesi in una cella del commissariato di Khartoum in Sudan per una controversia commerciale, le ultime notizie sul caso di Marco Zennaro. Oggi nella capitale sudanese arriva il dirigente della Farnesina. In attesa di avere novità dal funzionario, il fratello di Zennaro, Alvise, commenta: «Come famiglia lasciamo che lavori la Farnesina, e speriamo di avere presto notizie, dopo l'invio del dg del ministero degli esteri in Sudan per cercare di arrivare presto ad una soluzione positiva per Marco».

E sempre il fratello dice di essersi sentito rincuorato «dalla grande, bella manifestazione di ieri a Venezia: tutta la città si è stretta intorno alla nostra famiglia, è stato un gran bel segnale di amicizia, di fraternità, di sport a tutto il Paese, speriamo che questo messaggio sia arrivato anche a Marco». Ieri infatti tutte le società remiere veneziane si sono date appuntamento nello spazio acqueo con le loro imbarcazioni a Punta della Dogana, di fronte a San Marco, per chiedere a gran voce "Marco libero".

Zaia: su Zennaro novità da Di Maio

«Ho sentito più volte il ministro Di Maio. Posso garantire che ci saranno novità». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito della vicenda della detenezione dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro. «Noi lo vogliamo libero - ha aggiunto Zaia - posso solo dire che si sta progredendo e ci sono stati movimenti in questi giorni. Il ministro l'ho sentito non più tardi di ieri sera, e credo ci saranno comunicazioni», ha concluso.