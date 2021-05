VENEZIA - «Mio figlio si è lasciato andare, rifiuta il cibo che gli viene portato e temo veramente per la sua vita». Papà Cristiano non ne può più di aspettare. Suo figlio, Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano di 46 anni detenuto in una cella del commissariato di Kha'rtoum da quasi due mesi, è stanco e psicologicamente provato. E intanto anche ieri è saltata la firma del procuratore generale sul ricorso presentato dalla difesa di Marco. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati