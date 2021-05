VENEZIA «L'ambasciata italiana ha sensibilizzato ufficialmente tutte le possibili istanze politiche e istituzionali in Sudan, richiedendo il rispetto dei diritti del connazionale in termini di condizioni sanitarie, di sicurezza e di protezione, di trattamento giusto e proporzionato presso la struttura carceraria e perché si giunga in tempi brevi a una soluzione del caso». L'ambasciatore italiano in Sudan, Gianluigi Vassallo, è intervenuto con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati