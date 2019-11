Nuova marea in arrivo: 120 centimetri a mezzogiorno

LEGGI ANCHE --->

VENEZIA - L' ultima alta marea a Venezia ha toccato , a mezzanotte, i 115 centimetri, un livello classificato come molto sostenuto ma non eccezionale come i picchi degli ultimi tre giorni. Piazza San Marco resta però allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri intorno a mezzogiorno. Restano paralizzate molte attività, lee i vaporetti fermi.