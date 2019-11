CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEVENEZIA «Maledetta quella volta che sono venuta ad abitare a Venezia». Quarto giorno di passione. Otto del mattino. Fra tre ore e trentacinque venti minuti l'acqua raggiungerà i 154 centimetri, la settima marea più alta di sempre. Ma i veneziani ancora non lo sanno. Erano andati a letto la sera prima con la previsione del Centro maree che dava un'acqua alta a un metro e mezzo, si sono svegliati con l'aggiornamento: fino a dieci centimetri in più. Per il quarto giorno consecutivo, dopo la punta di 187 di martedì sera, si...