Un giovane elettricista di, di origine veneziana,che lo riporta a casa dopo essersi messo a disposizione gratuitamente per i cittadini in difficoltà per l'acqua alta. La fotografia è stata diffusa sui social da un passeggero, Giampaolo Zambon, che lo ringrazia e gli augura buon riposo. Il ritratto è stato ripreso anche dal presidente del veneto, Luca Zaia. «Il Veneto, i veneti - commenta - sono questi. Onore a te, e grazie di tutto cuore».