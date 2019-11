di Alda Vanzan

VENEZIA - Ha coniato lo slogan Venezia nel cuore, la foto ritrae piazza San Marco in ammollo e c'è la promessa: Grazie al tuo aiuto tornerà a splendere. Solo che sui social l'annuncio di un conto corrente intestato al Comune per raccogliere fondi dopo l'Aqua Granda di martedì 12 novembre - 187 centimetri, appena una spanna sotto i 194 di mezzo secolo fa - ha suscitato commenti divergenti. Chi ringrazia e chi si arrabbia. Uno su tutti: Caro il mio doge con il cavolo che verrei a Venezia: in estate vi lamentavate dei troppi turisti e bla bla.

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, si aspettava commenti del genere?

«Ma li avete contati? Sono pochissimi, gente che per la maggior parte mette nomi di fantasia e la foto di un gatto. Il dato vero è che in tanti si stanno mobilitando e chiedono di aiutare Venezia, è per questo che abbiamo aperto il conto corrente. E c'è l'sms solidale della Protezione civile».

Toccherà a lei gestire l'emergenza di Venezia, il governatore Luca Zaia ha caldeggiato la sua nomina a commissario per il territorio comunale, mentre del resto del territorio regionale sarà lo stesso Zaia a occuparsene.

«Sì, Zaia l'ha chiesto espressamente. È la prima volta che l'incarico di commissario governativo viene assegnato a un sindaco».

C'è una prima stima dei danni?

«Siamo attorno al miliardo di euro. Quando tutto si asciugherà, si potranno capire con precisione i danni arrecati dall'acqua salsa alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico».



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO