Week-end senza calcio, sospesi tutti i campionati regionali e provinciali

Dopo i campionati di calcio gestiti dalla, sospesi ieri insieme a quelli giovanili regionali, è la volta di quelli regionali. Anche il comitato veneto della Federazione itialiana gioco cakcio ha deciso di sospenderli. Ecco il comunicato ufficiale appena emesso..A causa del perdurare delle precipitazioni che interessano gran parte del territorio Regionale, valutata la documentazione prodotta dalle Società, al fine di evitare ulteriori danni agli impianti sportivi e per la tutela fisica di atleti ed arbitri,delibera di sospendere anche l’attività in programma il pomeriggio di Domenica 17 Novembre 2019 (comprese le gare anticipate al sabato pomeriggio), così come qui di seguito specificato:Domenica 17 Novembre 2019La data di recupero delle suddette gare sarà pubblicata con un prossimo Comunicato Ufficiale.Per il Polesine sarà un week-end senza calcio. L'unica partita che si disputerà nel suo territorio domani aè Delta-Union Feltre, del campionato nazionale di serie D. L'altra squadra di questo campionato, l'Adriese, giocherà a Campodarsego il big match del girone C