Il premier Conte: «Oggi decreto per lo stato di emergenza. Rimborsi, fino a 5mila euro ai privati, 20 ai negozianti. Spitz nuovo commissario»

Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Leggi regionali: esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; - provvedimenti a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della Regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019; Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

GUARDA IL VIDEO

IL COMITATONE

Verrà convocato il 26 novembre il Comitatone interministeriale per la salvaguardia di Venezia. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte. «Discuteremo anche - ha precisato la governance per i problemi strutturali di Venezia, grandi navi, Mose, e un maggiore coordinamento tra le autorità competenti».



FINO 5MILA EURO A PRIVATI, 20 A ESERCENTI

Per quanto riguarda il ristoro dei danni Conte ha detto che vi sono due fasi: «la prima - ha sottolineato - ci consentirà di indennizzare i privati e gli esercenti commerciali sino ad un limite per i primi di 5mila euro e per i secondi di 20mila euro». Conte ha assicurato che i soldi «potranno arrivare subito e ovviamente faranno per ristorare i danni». «Poi per chi ha danni più consistenti - ha aggiunto - ovviamente li quantificheremo con più calma e dietro istruttoria tecnica potranno essere liquidati».



IN ARRIVO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL MOSE

«Sta arrivando il Commissario straordinario per il Mose - ha spiegato Conte - dobbiamo integrare la nomina del Consorzio Venezia Nuova e poi c'è ancora il Provveditorato competente sulle acque sul quale stiamo facendo una valutazione. Dobbiamo coordinare meglio il lavoro di questi differenti organi». Alla domanda sui tempi di nomina del Commissario, il premer ha detto «la designazione già c'é, stiamo formalizzandola».



Intanto a Radio Capital la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha detto che «sarà Elisabetta Spitz», ex direttore dell'Agenzia del Demanio, il super commissario per il Mose.

«Con il Cdm di oggi adotteremo ilche dichiara lo: c'è stato chiesto dal presidente della Regione». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della riunione in Prefettura a Venezia con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il Governatore Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. «Questo ci consentirà - ha spiegato - di varare già la prima dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso volte a ripristinare le funzionalità dei servizi».