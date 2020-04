Il governato del Veneto Luca Zaia: «Firmo la nuova ordinanza con più aperture» Diretta

La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, 24 aprile, su Facebook. Sul Gazzettino.it gli aggiornamenti sulle misure della Regione per contrastare il Coronavirus.



Covid Veneto, la diretta di Zaia oggi

La diretta di Luca Zaia : i temi affrontati dal presidente della Regione Veneto.«Al 14 aprile avevamo 1672 ricoverati e 245 in terapia intensiva, dopo 11 numeri quasi dimezzati».Quindi il governatore presenta nuova ordinanza: «Firmo la nuova ordinanza, voglio raschiare il fondo del barile, l'unica preghiera che faccio è rispettare le norme»Revoca delle restrezioni per cartolerie, abbigliamentoPer le opere pubblicheApertura7- Sono consentiti tagli boschivi in caso di necessità8- Consentito agli accessi dei cimiteri con distanziamento e uso di mascherine e guanti9- Sono consentite le prestazioni di servizio artigianali a bordo di imbarcazioni

LA NUOVA ORDINANZA DI PASQUETTA (SCARICA QUI IL PDF)

