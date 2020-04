​Coronavirus, campagna per i vaccini antinfluenzali e riunione per aprire le scuole paritarie in estate

L'assessore Manuela Lanzarin parla in conferenza stampa oggi, 23 aprile 2020, e spiega alcuni punti fornamentali sui quali il Veneto sta lavorando in previsione delle nuove norme dal 4 maggio in poi e delle misure per contrastare il Coronavirus in Veneto.



Scuole e riaperture dal 4 maggio in Veneto

«Oggi ci sarà un incontro con le scuole che gestiscono i bambini dagli 0 ai 6 anni per fare il punto e capireper venire incontro alle esigenze dei genitori che tornano al lavoro. Potremo capire anche la prospettiva per centri estivi e tutti i servizi estivi per i ragazzi di altre fasce di età. Chiaramente tutto rispettando le norme di sicurezza per prevenire il contagio da Covid».

Campagna per il vaccino antinfluenzale e anti pneumococco

«Abbiamo chiesto alle aziende sanitarie di darci i numeri per acquistare i vaccini per settembre, poi partiremo con le campagne informative rivolte agli over 65, e le categorie a rischio, invitandoli alla vaccinazione senza renderle obbligatorie».

