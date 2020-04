Veneto: altri 33 deceduti nelle ultime 24 ore, l'aumento dei contagiati dovuto all'incremento dei tamponi

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 21 aprile 2020 . Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.

Vittime e contagiati di oggi 21 Aprile 2020

Nelle ultime 24 ore ci sono state altre 33 vittime. Aumenta anche il numero dei contagi, ma per l'effetto dell'incremento dei tamponi. I soggetti in isolamento domiciliare sono 11059, i deceduti complessivi 1154, dei quali 972 in ospedale. I casi positivi sono 16.404 (+277). I negativizzati virologici sono 5.173, mentre i pazienti in terapia intensiva diminuiscono e si fermato a 177 (-3).

Covid 19: test sierologici, l'indagine sarà doppia e ripetuta nel tempo

Le vittime di oggi

Sono 33 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore: 8 all'ospedale di Villafrana (Verona), 4 all'ospedale di Trecenta (Rovigo), 4 a Santorso (Vicenza), 3 all'ospedale di Peschiera (Verona), 3 all'ospedale di Vicenza, 3 all'ospedale di Schiavonia, 2 all'ospedale di Treviso, 2 all'ospedale di Dolo, 1 a Borgo Roma (Verona), 1 all'ospedale di Mirano (Venezia), 1 a Villa Salus (Mestre), 1 a Legnago (Verona), 1 a San Bonifacio (Verona).

Intanto il Veneto ha superato oggi la quota di 260.000 tamponi eseguiti e analizzati dall'inizio dell'epidemia.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 21 aprile

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 1889 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 1540 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 7 contagiati attualmente positivi, 77 negativizzati virologici

Treviso 1378 contagiati attualmente positivi, 760 negativizzati virologici

Venezia 1012 contagiati attualmente positivi, 1009 negativizzati virologici

Verona 3010 contagiati attualmente positivi, 742 negativizzati virologici

Vicenza 1549 contagiati attualmente positivi, 683 negativizzati virologici

Belluno 718 contagiati attualmente positivi, 197 negativizzati virologici

Rovigo 266 contagiati attualmente positivi, 79 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 180 contagiati attualmente positivi, 86 negativizzati virologici

Assegnazione in corso: 60 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

