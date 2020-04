Coronavirus Veneto, Zaia: «Quasi 17mila tamponi eseguiti. Imminenti le decisioni del Governo sulla riapertura» Giornata storica: la firma per il nuovo Policlinico di Padova Diretta

La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, 22 aprile, su Facebook. Sul Gazzettino.it gli aggiornamenti sulle misure della Regione per contrastare il Coronavirus.

Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: «Conviveremo con le mascherine, serve un responsabile Covid in ogni azienda»



LA DIRETTA DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA

I principali argomenti trattati oggi in diretta dal governatore del Veneto Luca Zaia.

Tamponi e dati

277mila tamponi eseguiti, oltre 9mila più di ieri. 16.738 positivi, chiaramente l'aumento dei positivi è legato al numero di tamponi. In isolamento 9.914 persone. E 98 nati nelle ultime 24 ore.

Virus: è convivenza. Nel giro di poco la decisione del Governo sulle riaperture

Il trend c'è, la convivenza con il virus anche, ora attendiamo questa settimana, cruciale rispetto ai provvedimenti del Governo. Domani riunione tra presidenti di Regione, faremo il punto finale prima del confronto con il Governo rispetto alle aperture. Il lockdown non esiste più, basta vedere le colonne di auto in autostrada, siamo già al 40-50%.vIn 15 giorni non abbiamo avuto ricadute, perché i cittadini rispettano le regole e usano i dispositivi di protezione, ma bisogna stare attenti, la possibilità di una ricaduta esiste.

Coronavirus, i 23 comuni del Veneto dove non ci sono malati, neppure uno La lista

Il nuovo Policlinico Universitario di Padova

Durante la conferenza di oggi Zaia ha posto l'attenzione su un grande traguardo raggiunto: il nuovo polo ospedaliero diviso tra il policlinico di Padova est e il Giustinianeo​, questo è il sogno che si realizza. Alla conferenza presente anche il sindaco di Padova Giordani. Ci potrebbero dare una mano adottando procedure straordinarie, perché abbiamo capito che la Sanità è importante: lavorare con mentalità da privati rispettando le regole, alla luce del sole, questo ci servirebbe.

Il sindaco Sergio Giordani

Nuovo polo ospedaliero diviso tra il policlinico di Padova est e il Giustinianeo.​ Prende la parola il primo cittadino di Padova. Giornata storica, sono molto contento per me, i padovani, per il Veneto. In 6 mesi abbiamo raggiunto l'accordo con il presidente della Regione: questo è fare buona politica. Con l'aiuto di tutti in due anni e mezzo abbiamo raggiunto questo risultato e daremo sempre la massima collaborazione per raggiungere l'obiettivo. Saranno due poli di eccellenza, 900 posti letto più 900 posti letto, un pronto soccorso nuovo.

Il rettore dell’Università, Rosario Rizzuto

Questa firma arriva in un momento simbolico. Il lavoro di squadra è stato forte, questo va sottolineato: questo paga sempre ed è importante per l'emergenza di oggi e per la strategia futura. Grazie quindi alle istituzioni. Questo è un ospedale su due poli che nasce progettato in maniera moderna, con una visione di medicina moderna in una struttura efficiente.

ll presidente della Provincia di Padova Fabio Bui

Insieme, è la parola fondamentale detta oggi. E andremo avanti così, per raggiungere anche risultati che sembrano dei sogni. Oggi siamo alla partenza, dobbiamo passare alla fase realizzativa, serve ulteriore impegno e dobbiamo essere ancora una volta uniti per portare a casa il risultato.

Coronavirus, il virologo Palù: «Ci sono Regioni pronte e altre meno. Riaperture differenziate scelta giusta»

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA