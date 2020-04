Coronavirus in Veneto, la diretta di oggi del governatore Luca Zaia

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, domenica 20 aprile, su Facebook.



Il bollettino di ieri, 19 aprile. Ancora contagi in Veneto: +243 nelle ultime 24 ore e 18 vittime. In isolamento domiciliare ci sono 11.913 persone ovvero 700 meno di ieri. E i deceduti raggiungono un totale di 1087 dal 22 febbraio, 4.638 invece i negativizzati virologici. Da oggi i pazeinti in terapia sono 184 meno di quelli ricoverati per tutte le altre patologie. E' quanto si legge nel bollettino odierno della Regione Veneto. Ladi oggi del governatore. Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, domenica 20 aprile, su Facebook.Ancora contagi in Veneto: +243 nelle ultime 24 ore e 18 vittime. In isolamento domiciliare ci sono 11.913 persone ovvero 700 meno di ieri. E i deceduti raggiungono un totale di 1087 dal 22 febbraio, 4.638 invece i negativizzati virologici. Da oggi i pazeinti in terapia sono 184 meno di quelli ricoverati per tutte le altre patologie. E' quanto si legge nel bollettino odierno della Regione Veneto.

Coronavirus, Ricciardi: "Certa seconda ondata epidemica in autunno" Una seconda ondata di in autunno, "più che un'ipotesi è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell'estate".

«Il tema del ritorno del Covid-19 in autunno è realtà»: il governatore del Veneto concorda con la posizione del professor Walter Ricciardi. «Abbiamo fatto un incontro con gli assessori veneti per parlare della proiezione su settembre-ottobre - spiega - . Dovremo tutti essere a quel punto in perfetta forma fisica e molto performanti dal punto di vista sanitario». Zaia sottolinea che da settembre ci si deve aspettare «una fase 3 con una reinfezione acuta». Dunque, per il governatore, è necessario «essere ancora più performanti: i tamponi saranno le nostre munizioni». «Abbiamo fatto - conclude - più tamponi della Corea e della Lombardia».«Saremo più preparati, dobbiamo avere consapevolezza che il virus non se ne va, ha una sua stagionalità, o meglio, è ubiquitario e continuerà a girare. Noi ci prepariamo con l'artiglieria pesante: tamponi, terapie intensive, Covid Center e tutto quello che serve in caso di necessità, siamo pronti a schierare un migliaio di posti in terapia intensiva. Lda quello che sappiamo fino ad oggi l'immunizzazione va attenuandosi. La Fase 3 ci sarà e sarà "perenne", c'è sempre il rischio della mutazione del virus».