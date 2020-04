Zaia: «In Corea hanno votato subito dopo la riapertura. Col virus dovremo convivere». A Vo' parte un nuovo studio

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia . Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, 21 aprile, su Facebook.

Riaperture e elezioni. «Si conferma la discesa, ma non per questo bisogna abbassare la guardia: non siamo indenni nè dal virus nè dal contagio. La grande preoccupazione in vista delle riaperture dal 4 maggio, decisione di competenza esclusiva dello Stato, è che venga intesa come "è finita". No, prosegue un processo di convivenza con il virus. Anche in Corea hanno fatto così, ad aprile hanno riaperto: e il 15 aprile la Corea è andata al voto» (stoccata di Zaia al rinvio deciso dal governo delle elezioni regionali in autunno).

Applicazione. «Giuste le osservazioni sulla privacy. In Veneto non l'abbiamo fatta per scelta. Ce ne propongono tutti i giorni. Non è obbligatoria, ma l'alternativa qual è? Mettersi sulla porta dell'ospedale e attendere l'arrivo dei pazienti. Cosa farei io? Se c'è l'applicazione ed è una scelta di sanità pubblica, la renderei obbligatoria. I tecnici scrivono che le app funzionano se almeno il 60% delle popolazione le ha installate. E non lo dico per promuoverle perchè non ne abbiamo».

Rinvio delle elezioni. «Abbiamo avuto dal governo una bozza di decreto, abbiamo chiesto di fare le elezioni in due giorni domenica e lunedì e di far votare anche i cittadini all'estero. Ieri è venuta fuori tutt'altra cosa. Spero che il Capo dello Stato venga informato che il decreto di ieri non è stato minimamente condiviso con le regioni».

Danni alla Cina. «L'Hotel Posta di Cortina fa causa alla Cina per danni per aver nascosto il contagio del virus? Non vedo necessità di fare commenti, ognuno si tutela come crede».

Dopo Zaia nella diretta ha preso la parola Rosario Rizzuto rettore dell'Università di Padova, al centro il caso Vo', ormai una caso internazionale, dopo l'intuizione iniziale del professor Andrea Cristanti, virologo e del governatore del Veneto. Adesso a Vo' parte un secondo grande studio internazionale.

«La grande sfida è fronteggiare un'emergenza in corso e capirla nello stesso tempo. Il caso Vo' è ormai un caso internazionale. Con la Regione ci sentiamo parte di un gioco di squadra. Portiamo la nostra competenza scientifica e l'acquisizione di nuove informazioni ci permette di migliorare sempre più le cure che diamo».

Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina di Padova: «Molti progetti che abbiamo fatto stanno funzionando perchè siamo riusciti a mobilitare il volontariato, risorse e competenze, dalla Croce Rossa agli industriali al sistema Camerale. In parte il progetto è supportato anche da medici, specializzandi, infermieri professionali. Insomma c'è un gioco di squadra di tante competenze, scientifiche e mediche in primo luogo, ma non solo. Esperienza dura ma fondamentale».

Il secondo studio a Vo'

Il virologo Andrea Crisanti: «Un giorno ho preso coraggio e ho telefonato a Zaia senza conoscerlo spiegandogli che a Vo' si era creata una situazione epidemiologica unica. Da qui i due campionamenti svolti che ci hanno fatto capire che così si può eliminare il contagio. Se ci saranno in futuro nuovi focolai, la ricetta per eliminarli è quella tracciata a Vo'. Adesso parte un terzo studio a Vo' per capire cosa succede quando il virus di trasmette da un individuo all'altro e vogliamo poi studiare la genetica di tutti gli abitanti del paese e in alcuni casi anche il completo tracciamento del genoma per identificare persone potenzialmente resistenti o suscettibili. Vorrei ringraziare tutta la popolazione e il sindaco per la loro estrema disponibilità». I test sierologici: «Vo' è la situazione ideale per capire quali sono le risposte anticorpali di tutti gli abitanti e quindi per capire l'effettiva validità di questi test».

LA DIRETTA DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA

Zaia: non dormo da 2 mesi ma rifarei tutto

Da due mesi in trincea, dal 21 febbraio a oggi. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, racconta al Gazzettino la sua guerra al coronavirus, a partire da quella telefonata che lo informava dei primi contagi a Vo’ Euganeo. E ancora: le scelte decisive, ma anche l’insonnia e gli errori. L’incubo peggiore: «A marzo i grafici stimavano 600 terapie intensive: ho avuto paura». «Cosa rifarei? Certamente i tamponi a Vo’. Anche se siamo in un Paese nel quale è più facile andare nei guai se fai qualcosa per il bene della tua gente che se non fai niente. Di notte non dormo da due mesi, ma rifarei tutto».

