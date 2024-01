Truffa informatica, commerciante di Tricesimo versa 25mila euro per evitare i controlli antiriciclaggio ma è una truffa e perde tutto

UDINE - Truffa informatica ai danni di una commerciante 55enne di Tricesimo: ignoti, presentatisi all’attività gestita dalla donna e utilizzando la scusa di possibili controlli antiriciclaggio in caso di diniego ai versamenti, l’hanno portata a svolgere 25 operazioni a beneficio di uno sconosciuto al quale sono stati accreditati complessivi 25 mila euro.

Accortasi dell’inganno, la titolare dell’esercizio in questione ha poi sporto denuncia: sul caso indagano i Carabinieri di Remanzacco. Nella querela, la donna ha collocato i fatti tra le 9 e le 16 di giovedì. È in quel lasso di tempo che ha detto di avere ricevuto la telefonata e di avere poi provveduto a eseguire i pagamenti che le erano stati richiesti secondo una ben chiara modalità: 25 transazioni diverse, effettuate attraverso un servizio di assistenza money che non si è rivelato tale. L’ipotesi a cui gli investigatori lavorano è, appunto, quella di una truffa informatica.



L’EMERGENZA

Non un avvio d’anno fortunato per l’A4 e per la circolazione stradale in generale nel Fvg. Ieri nel primo pomeriggio un nuovo maxi-incidente, coinvolti 4 veicoli e 17 persone, in due distinti tamponamenti. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore in direzione Venezia il sinistro che ha coinvolto quatto auto, un chilometro prima dell’uscita di Palmanova nel tratto Villesse – Palmanova, in direzione Venezia. L’incidente, che causato il ferimento leggero di due persone, è avvenuto intorno alle 13. Sul posto sono occorsi operatori del 118, un elicottero, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale si sono verificati due tamponamenti distinti, entrambi di non grave entità. Il primo sinistro ha visto coinvolto due vetture, da qui un rallentamento che ha causato il secondo tamponamento. Sono stati impiegati cinque mezzi di soccorso: l’equipaggio dell’ambulanza di Gradisca ha preso in carico tre persone trasportate una in codice giallo, una in codice verde e una in codice bianco all’ospedale di Gorizia. Il secondo mezzo del 118 ha trasportato tre persone all’ospedale San Polo di Monfalcone, una in codice verde e due in codice bianco. La terza ambulanza altre tre persone portate a Udine, una in codice giallo e due in codice verde. Chiamata in supporto anche una macchina della Croce Rossa di Palmanova che ha preso in carico sei persone trasportate tutte in codice verde all’ospedale di Palmanova. Due persone infine sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. I Vigili del fuoco di Gorizia, dopo aver appurato che all’interno delle vetture non vi fossero persone incastrate, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. Per tutta la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza il tratto autostradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico in direzione Venezia. Le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati si sono concluse attorno alle 15 e il traffico ha ripreso a circolare riassorbendo la coda che aveva raggiunto gli otto chilometri. Un doppio tamponamento che si è verificato a distanza di due giorni dall’incidente mortale costato la vita ad un 58enne campano in A4.



ALTRI INCIDENTI

Altre due persone sono state soccorse e trasferite a Udine in codice giallo, a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sempre di ieri, lungo la strada fra Case di Manzano e Oleis. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la persona che stava conducendo una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita contro un palo. Sulla vettura viaggiava una seconda persona. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Altri incidenti pure in Carnia lungo la strada regionale 355 della Val Degano tra Forni Avoltri e Sappada con un tamponamento che ha coinvolto più mezzi, anche a causa delle condizioni del fondo stradale; un’altra vettura invece si è capottata in prossimità dello svincolo di Chiassis, in comune di Lauco.