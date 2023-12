VILLORBA (TREVISO) - Quell’investimento in criptovalute le era sembrato un buon affare. Invece dietro la promessa di rendite mirabolanti si nascondeva una truffa. Prima ha perso 20mila euro e ora si è persino indebitata per investire di nuovo nel tentativo disperato di recuperare le somme evaporate. Ed è stata raggirata di nuovo. A finire sul lastrico è stata Vasilica B., 65 anni, di origine romena e residente a Villorba. In due anni ha perso qualcosa come 65mila euro. «Se contiamo anche gli interessi da restituire sui prestiti, arriviamo quasi a 85mila euro - sospira la figlia Carmen, accorsa dall’Inghilterra per cercare di mettere una toppa sull’emorragia che sta dissanguando le casse di casa -. Abbiamo fatto denuncia alle forze dell’ordine e alla Procura. Ma quei truffatori senza scrupoli continuano a tartassare mia mamma. La bombardano di chiamate e messaggi dicendole di investire altri soldi. Le fanno credere che soltanto così potrà recuperare le somme perdute».