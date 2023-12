Asolo. Truffa dei finti ispettori di polizia: «Mettiamo al sicuro i suoi soldi». Ma gli rubano 18mila euro

TREVISO - Fioccano le truffe online: tre truffatori identificati. Denunciati per truffa in concorso dai carabinieri di Asolo un 41enne e una 28enne entrambi di origine napoletane. I due, dopo aver inviato un falso link di una banca sul cellulare di un 41enne, lo hanno contattato spacciandosi per degli ispettori di polizia e con la scusa di mettere al sicuro i suoi risparmi bancari perchè possibile vittima di hacker, si sono fatti accreditare 18mila euro sul proprio conto.

La vittima ha poi ripetutamente provato a contattare i truffatori ma non ha mai ricevuto una risposta.

La truffa della legna

I Carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa un 62enne di origine barese che si è fatto accreditare 500 euro sul proprio conto corrente per l'acquisto di cinque bancali di legna messi in vendita online, acquistati da un 55enne della Castellana, e mai arrivati.